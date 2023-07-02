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Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

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Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

Emekli zammı ve memurun maaş zammı önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak. TÜİK 5 Temmuz'da Haziran enflasyonunu açıklayacak. Böylece emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı ücreti kesinleşecek. Ardından Meclis'te memur ve emeklilere yapılacak maaş iyileştirmesi yasaları görüşülecek. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılmasına kesin gözüyle bakılırken, emeklilere ise kademeli zam yapılacak. İşte kademeli maaş zammına göre hangi emekli ne kadar maaş alacak tek tek hesaplandı.

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Emekli ve memur Temmuz zammı bu hafta belli olacak. 20 milyon emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek. Ardından emekli ve memur maaşlarında iyileştirme getirecek olan yasa değişiklikleri Meclis gündemine alınacak. 

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Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

Zamlı maaşlar için torba yasa

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. 

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Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkartılacak

Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

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Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika kulis bilgisi! En düşük emekli maaşı 8.500 TL! Kademeli zamda kim ne kadar alacak?

Bakan yardımcısı toplantı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.

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