Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Şuursuz ve çirkin provokasyon'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Türkiye'de olay çıkarsa, Fransa'da yaşananlar çocuk oyunu gibi kalır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o açıklamalara, "Şuursuz ve çirkin provokasyon" diye tepki gösterdi.

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Fransa'da 17 yaşında bir gencin öldürülmesinin ardından başlayan olaylar devam ederken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Türkiye'de olay çıkarsa, Fransa'da yaşananlar çocuk oyunu gibi kalır. Fransa'da terör örgütleri silahlı bir altyapıya sahip değil. Ama Türkiye'de IŞİD'inden El-Kaide'sine hepsinin silahlı altyapıları var." iddiasında bulundu.

Ömer Çelik'ten tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan olaylar üzerinden Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz" dedi. İşte Çelik'i o açıklamaları...

Türkiye ile Fransa'nın farkı...

- Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar.

- Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

Sömürgecilerle yen yana getirmek...

- Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur.

- Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz.