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Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu

Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu

İSTANBUL Taksim'de kafasının üstündeki 3 muhabbet kuşuyla gezen vatandaş, ilgi odağı oldu. Kuşları bir an olsun bile yanından ayırmayan vatandaşı gören yerli ve yabancı turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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İstanbul’da yaşayan Müslüm Nacar, 8 yıl önce 3 tane muhabbet kuşu beslemeye başladı. ‘Maviş’, ‘Boncuk’ ve ‘Çapkın’ isimli üç muhabbet kuşunu bir an bile yanından ayırmayan Nacar, onları başının üstüne koyarak İstanbul turuna çıktı.

Kuşları olmadan adım atmayan Nacar'ın, son durağı ise Taksim Meydanı oldu. Kafasının üzerindeki 3 muhabbet kuşuyla Taksim'i gezen Nacar'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuşların da Nacar'ın kafasında durması görenleri hayrete düşürdü. Nacar'ı ve kafasındaki sevimli kuşları gören vatandaşlar, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“İnsanlara hayvan sevgisini aşılıyorum”

Kuşlarıyla birlikte neredeyse tüm İstanbul’u gezdiğini söyleyen Müslüm Nacar, “Hayvanları çok seviyorum, insanlardan çok onları seviyorum. Ben küçüklüğümden beri hayvanların içinde büyüdüm. En azından zararsız oldukları için insanlardan daha çok seviyorum. Hiçbir zaman kimseye zarar vermezler. Nereye gidersem gideyim beraber yanımda götürüyorum. Mesela bu hafta Alanya’ya tatile gittim. Otelde kuşlarımı kabul etmediler. Ben onları kabul etmedikleri için oteli ikna etmeye çalıştım. ‘Onları almazsanız ben de gelmem’ dedim. Ben hiçbir zaman kuşlarımdan ayrılmam. 8 senedir kuş besliyorum. Her şeyden önce benim için kuşlarım geliyor. Akşama kadar başımdalar. Taksim’e, Beyoğlu’na ve Bakırköy’e gidiyorum. Her zaman gittiğimiz yerlerde insanlar tarafından ilgi odağı oluyorum. İnsanlara hayvan sevgisini aşılıyorum. İnsanların hayvanlarla olan diyaloğunu görünce ben mutlu oluyorum” dedi.

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