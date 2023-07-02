Yerel seçim tüyoları! 'AK Parti açısından tek bir tehlike var'

Siyasetin yeni gündemi 2024 yerel seçimleri ve büyükşehir belediyelerin kazanma planları üzerine kurulu... Hürriyet Yayın yönetmeni AHmet Hakan, 2024 Belediye seçimleri için partilere seçim tüyoları verip AK Parti'yi de uyardı...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçimler için “Her şey için çok erken. Çok keskin hükümler vermekten kaçınmak gerekir. 9 ayda çok şey olur, 9 ayda çok şey değişir” uyarı yaptı.

HDP’nin her ilde aday çıkarma kararının da değişebileceğine işaret eden Hakan, İyi Parti’deki yüksek tansiyon için de “Tek bir nedeni var: Esaslı bir pazarlık yürütmenin yolunu açmak” dedi.

AK Parti için tek bir tehlike var

“AK Parti açısından tek bir tehlike var” diyen Hakan, “Nasıl olsa bunlar birleşmeyecekler. İşimiz kolay. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin çantada keklik’ yaklaşımı içine girmek. Olaya böyle yaklaşırlarsa hayatlarının hatasını yapmış olur AK Partililer" diyerek uyardı.

Muhalif seçmeni artık o söz korkutmuyor

Ahmet Hakan, “Bir de şöyle bir şey var: Erdoğan karşıtlığı üzerinden birleşmenin büyüsü kaçtı. ‘Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır...’ cümleleri, artık o kadar da korkutucu olamıyor. Korkutucu olamıyor çünkü muhalif seçmen, ‘Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır’ yaklaşımının muhalefet partilerindeki değişimin önünü tıkadığını fark etti” diye yazdı.

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