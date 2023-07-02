Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı 5 gün 2 milyon 216 bin liralık tatil yaptı! Faturayı kim ödedi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim döneminde evinin mütavazi mutfağından çektiği videolarla oy toplamaya çalıştı. Seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu ile girdiği koltuk savaşına Kurban Bayramı arası veren Kemal Kılıçdaroğlu, geceliği 316 bin lira olan lüks bir villada eşi ile 5 gün geçirdi. Tatilin faturasını kimin ödediği merak konusu oldu.
Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından çektiği videolarla muhalefet yapıp 'halktan biri' imajı çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettikten sonra mutfaktan çıktı. Seçim yenilgisinin ardından ortalarda görünmeyen ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel başkanlık savaşına girişen Kılıçdaroğlu, bayram tatilinde soluğu Antalya'da aldı.
Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti.
Korumaları ise başka bir villada kaldı. Lüks villada 5 gece geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü dayısının hayatını kaybetmesi üzerine tatilini yarıda kesip Ankara'ya dönerek cenaze törenine katıldı.
Villada yok yok!
1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor.