Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı 5 gün 2 milyon 216 bin liralık tatil yaptı! Faturayı kim ödedi?

Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti.