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Madımak olaylarında ölenler anılacak! İşte Sivas ve İstanbul'daki anma programları...

Madımak olaylarında ölenler anılacak! İşte Sivas ve İstanbul'daki anma programları...

2 Temmuz 1993’te, Sivas Madımak Oteli’nde 35 kişinin yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitirenler başta Sivas olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde anılacak. Demokratik toplum örgütleri ve siyasi partiler, Madımak’ı anmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

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Sivas’ta yapılacak anma töreni için bugün saat 09.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Sivas Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi, CHP, SOL Parti, Halkevleri ve Emek Partisi (EMEP) üyeleri, katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli’ne yürüyecek.

İstanbul'daki anma töreni programı

Katliamın yıldönümünde İstanbul’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aralarında HDP, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) gibi birçok siyasi parti ve demokratik toplum örgütünün katılacağı anma etkinliği, bugün 18.00’de Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Mahallesi’nde yapılacak.

Toplanma yeri Vatan İlkokulu olarak belirlenen etkinlikte, Demokrasi Caddesi’nde de yürüyüş düzenlenecek. Söz konusu etkinlikle ilgili açıklama yapan tertip komitesi, “Gericiliğe, baskı ve sömürüye, şovenizme, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara karşı örgütlen. 30’uncu yılında Sivas katliamını unutma, unutturma. Katliamın yıldönümünde unutmadığımızı bir kez daha haykıracağız” dedi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de Sivas katliamının 30’uncu yılında Şişli Meydanı’nda saat 14.00’te anma töreni düzenleyecek. “Laiklikten vazgeçmiyoruz” çağrısıyla bir araya gelecek olan TKH üyeleri, katliama ilişkin açıklama yapacak.

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