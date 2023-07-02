Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken, gösterilere katılan 427 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Macron, eylemcileri aileleriyle tehdit etti ama işe yaramadı. Olayların yoğun olduğu L'Hay-les-Rose kentinde Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.