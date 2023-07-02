Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı
FRASA'da 17 yaşında bir gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan olaylar çığırından çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemcileri ailleriyle tehdit etse de işe yaramadı. L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla saldırıya uğradı. Eşi ve çocukları yaralandı. Lüks mağazalardan yağmalama başladı.
Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken, gösterilere katılan 427 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Macron, eylemcileri aileleriyle tehdit etti ama işe yaramadı. Olayların yoğun olduğu L'Hay-les-Rose kentinde Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.
Evi saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.
Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor. Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.
Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.