Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: 30 yıldır sönmeyen bu ateşi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum."