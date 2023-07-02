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Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak

Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 90 zam yaptı. Öğrenci biletleri 2.50 liradan 4 liraya, tam bilet ücretleri ise 4.50 liradan 8.50 liraya yükseldi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin ve benzine yapılan zamların artışıyla birlikte toplu ulaşım ücretlerine yüzde 90’a yakın bir zam gerçekleştirdi.

Öğrenci biletleri 2.50 liradan 4 liraya, tam bilet ücretleri ise 4.50 liradan 8.50 liraya yükseldi. Yeni tarife 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2023 tarihinde de toplu ulaşımda zam yapmış ve öğrenci biletlerini 2.50 liradan, tam biletleri ise 4.50 liradan satışa sunmuştu.

Ayrıca, Konya’da dolmuşla yapılan toplu ulaşım ücretlerine de zam geldi. Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ise, yüksek dolar kuru ve diğer maliyet artışlarının toplu ulaşıma yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak zam oranının çok yüksek olduğunu ve dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakacağını vurguladı. Ekici, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek zam oranının makul seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

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