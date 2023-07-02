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İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu

İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında kıvırcık salata fiyatı yüzde 62,56 arttı

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

Haziran ayında kuru soğanın fiyatı yüzde 20,82 ucuzladı

Haziran ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates oldu.

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