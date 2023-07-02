Fenerbahçe 3 yıldızını gönderdi! İsmail Kartal onları takımda istemedi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle yeni sezon yapılandırmasına da başladı. Fenerbahçe, Kartal'ın takımda istemediği 3 isimle yolları ayırdığını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikle İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği 3 isimle yollar kesin olarak ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, sözleşmeleri biten Pelkas, Alioski ve Berisha'ya veda etti. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."