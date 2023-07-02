BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  SPOR

Fenerbahçe 3 yıldızını gönderdi! İsmail Kartal onları takımda istemedi

Fenerbahçe 3 yıldızını gönderdi! İsmail Kartal onları takımda istemedi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle yeni sezon yapılandırmasına da başladı. Fenerbahçe, Kartal'ın takımda istemediği 3 isimle yolları ayırdığını resmen duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikle İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği 3 isimle yollar kesin olarak ayrıldı.  Fenerbahçe Kulübü, sözleşmeleri biten Pelkas, Alioski ve Berisha'ya veda etti. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Peş peşe yaşandı! Aman dikkat: 55 kişiyle kaderiniz aynı olmasın!
Peş peşe yaşandı! Aman dikkat: 55 kişiyle kaderiniz aynı olmasın!
İki doktor da aynı şoku yaşadı: Ölümle tehdit edildiler! "Çıkışı bekleyip öldüreceğim"
İki doktor da aynı şoku yaşadı: Ölümle tehdit edildiler! "Çıkışı bekleyip öldüreceğim"
Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti! Bakanlık devreye girdi
Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti! Bakanlık devreye girdi
Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı
Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı
MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak