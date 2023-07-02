Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı

Depremin vurduğu Hatay’da bir binanın kaldırılan enkazından geriye kalan düğün fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de binlerce konut depremden zarar gördü. Lazkiye Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binanın kaldırılan enkazından geriye bir çiftin düğün fotoğrafları kaldı.

Vatandaşlar tarafından zarar görmemeleri için ağacın yanına bırakılan fotoğraflar, yarım kalan hayatların hüzünlü göstergesi oldu. Fotoğrafı gören vatandaşlarsa duygulandı.

Fotoğrafı görünce üzüldüğünü dile getiren Alattin Kurtoğlu, “Umutlarımız gitti, söndü. Her şeyimiz söndü. Hayallerimiz gitti, dünyamız gitti. Fotoğrafı görünce üzüldüm, üzülmez olur muyum. İnsanların sefilliğini görmüyor musun” dedi.

“Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil”

Depremle birlikte hayallerin ve hayatların yarım kaldığına dikkat çeken Mehmet Durkal, “Buralarda hep bina vardı. Hepsi yok oldu. Hayallerimiz, umutlarımız hepsi bitti. Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil. Şu an depremi hatırlıyor gibiyim” şeklinde konuştu.