BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı

Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı

Depremin vurduğu Hatay’da bir binanın kaldırılan enkazından geriye kalan düğün fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de binlerce konut depremden zarar gördü. Lazkiye Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binanın kaldırılan enkazından geriye bir çiftin düğün fotoğrafları kaldı.

Vatandaşlar tarafından zarar görmemeleri için ağacın yanına bırakılan fotoğraflar, yarım kalan hayatların hüzünlü göstergesi oldu. Fotoğrafı gören vatandaşlarsa duygulandı.

Fotoğrafı görünce üzüldüğünü dile getiren Alattin Kurtoğlu, “Umutlarımız gitti, söndü. Her şeyimiz söndü. Hayallerimiz gitti, dünyamız gitti. Fotoğrafı görünce üzüldüm, üzülmez olur muyum. İnsanların sefilliğini görmüyor musun” dedi.

“Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil”

Depremle birlikte hayallerin ve hayatların yarım kaldığına dikkat çeken Mehmet Durkal, “Buralarda hep bina vardı. Hepsi yok oldu. Hayallerimiz, umutlarımız hepsi bitti. Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil. Şu an depremi hatırlıyor gibiyim” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı
Foto Galeri Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı
MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: 30 yıldır sönmeyen bu ateşi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: 30 yıldır sönmeyen bu ateşi...
Noterden tapu devri başlıyor! Tapu dairesine uğramadan gayrimenkul alım satımı yapılabilecek
Noterden tapu devri başlıyor! Tapu dairesine uğramadan gayrimenkul alım satımı yapılabilecek
Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Şuursuz ve çirkin provokasyon'
Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Şuursuz ve çirkin provokasyon'
Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu
Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu