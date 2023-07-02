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Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor

Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor

Devlete borcu olanlar dikkat. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasını kapsayan kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için süre yarın doluyor. 

Başvuru süresi 3 Temmuz'a uzatılmıştı

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Borç yapılandırma süreci uzatılmayacak

Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor.Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Yeni düzenlemeyle ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

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