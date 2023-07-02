Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu

İSTANBUL'da Murat G. isimli şahıs, eşinin evli olan kız kardeşine göz koydu. Baldızın, kocasıyla arasının bozulması için büyü yaptırdı. Büyücüye den medet umdu. Büyücüye “Ona çok aşığım” diyen G., evli kadının yediği sütlaca büyü yapılmış şeyler katabileceğini söyledi. Büyü yaptırmak için gittiği adam iğrenç planı, baldıza gidip anlattı. Murat G., iğrenç planını “Duygularıma hâkim olamadım” diye savundu. Baldız, hem eniştesi hem de kız kardeşinden şikayetçi oldu.

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İğrenç eniştenin, göz koyduğu baldızını elde edebilmek için yaptığı şeytani plan tutmadı. İlginç olay İstanbul’da yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ve sulh ceza hakimliğine yapılan başvuruya göre Rukiye Ç. adlı kadın, kız kardeşi M. ile evli olan eniştesi Murat G.’den şikâyetçi oldu. Belgelere göre, muska ve büyü işleri ile uğraştığı anlaşılan Ali D., popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden Rukiye Ç.’ye ulaştı.

‘Büyücü Ali’ enişteye ele verdi!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, büyü işleri yaptığı belirtilen Ali D., evli kadına özetle “Enişteniz Murat size çok aşık. Kocanızla aranızın bozulması için büyü yaptırmaya çalışıyor. Bu iş için bana geldi” dedi. Rukiye Ç., başlangıçta bu bilgiye inanamadı ve bir şaka ile karşı karşıya olduğunu düşündü. Ancak bir süre sonra Ali D., kadına, enişte Murat G. ile aralarındaki bir dizi yazışmayı da iletti.

Yazışmaları görünce şok geçirdi

Ali D., Rukiye Ç.’ye “Bir yuvanın yıkılmasına gönlüm razı olmadı. Gerekli önlemi almanız için size uyarmak istedim” dedi. Ç., kendisine ulaştırılan mesajları okuduğunda neye uğradığını şaşırdı. Gerçekten de Ali D., ile yazışan kişi Murat G.’den başkası değildi. Murat G., yazışmalarda Rukiye Ç.’nin evinin tarifini yaptı, sigara alma bahanesiyle, baldızının evine sık sık gittiğini belirtiyordu.

‘Yediği sütlaca büyü katabilirim’

Yazışmalara göre, baldızını, kocasından ayırmak için son bir yıldır çabaladığını bunun için büyü yapan bazı kişilerle görüştüğünü anlatan Murat G., Ali D.’den de destek istedi. Murat D., bu kişiye “Rukiye’nin yediği sütlaca büyülü bir şeyler koyabilirim. Yediklerine de katabilirim. Muskayı, evinin bahçesine gömebilirim” dedi.

Enişte Murat G., baldızını kendisine bağlamak için, kadının evinin bahçesine büyü yapılmış eşya gömmeyi planladı.

Plan suya düştü ‘çok pişmanım’ dedi

Ali D.’nin, olan biteni Rukiye Ç. ile paylaşması ise, niyeti bozmuş olan eniştenin de planını suya düşürdü. Rukiye Ç., olanları aile büyüklerine anlattı. Bu kişiler Murat G. ile konuştu. İddiaya göre G., bu görüşmede olanları kabul etti ve “Duygularıma hâkim olamadım. Çok pişmanım” dedi.

‘Cinsel tacizden şikâyetçi oldu

Enişte Murat G., ‘suçunu’ kabul etse de Rukiye Ç., işin peşini bırakmak istemedi. Baldız, Murat G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlaması ile suç duyurusunda bulundu. Dilekçede “Rukiye Ç.’nin aile hayatı, cinsel dokunulmazlığı ve ahlaki temizliğine büyük bir saldırı olmuştur. Şüpheli (Murat G.), müştekinin (Rukiye Ç.) evine sıklıkla girerek ona karşı cinsel saikle hareket ederek fiillerde bulunmuştur” denildi.

‘Hesabım ele geçirildi’ dedi

Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının gerisinde ise Murat G.’nin yazdığı mesajların hedefinde Rukiye Ç.’nin olup olmadığının belli olmadığı kaydedildi. Savcılık, Murat G.’nin, “Instagram hesabımın şifresi bir süre önce ele geçirildi” yönündeki savunmasına ise itibar etmedi. Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edildi.

‘Enişteye dava açılsın’ itirazı

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda, takipsizlik kararının kaldırılarak enişte Murat G. hakkında iddianame düzenlenmesi talep edildi. İtiraz başvurusunda, yazışmaların ortaya çıkmasının Rukiye Ç.’nin eşi ile olan evliliğine de zarar vermeye başladığı kaydedildi.

‘Koca, kuşku duymaya başladı’

Dilekçede “Eşi her ne kadar müvekkilimize belli etmese de, bu mesajlaşmalar üzerine eşinden ister istemez kuşku duymaya başlamıştır. Ona karşı eski samimiyet ve muhabbet içerisinde değildir” denildi.