8.5 milyon liralık arabaya binen polis açığa alındı! 'Zayıflama çayı satarak kazandık' demişti

Zayıflama çayı yalan çıktı

Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri ve 2 de otomobilin olduğunu açıkladı. Üçgül, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi.