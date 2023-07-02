8.5 milyon liralık arabaya binen polis açığa alındı! 'Zayıflama çayı satarak kazandık' demişti
Türkiye'nin konuştuğu polis olayında polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi, "O araba da, lüks villalar da benim. Bakanlık onaylı zayıflama çayı satarak kazandım" dedi. Ancak o iddia yalan çıktı. Muğla'da görevli polis memuru olan Üçgül açığa alındı...
Türkiye'nin tartıştığı polis olayında yeni gelişme. 8.5 milyon liralık lüks Maserati aracıyla Avukat Fatih Uzun'un aracını sıkıştırıp zorla durdurarak döverek bacağını kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'le ilgili yeni gelişme. Lüks aracı yanında lüks bir villası da olan polisin eşi Özlem Üçgül, lüks aracın ve villaların kendisine ait olduğu ve "Bakanlık onaylı zayıflama çayı" satarak bu serveti elde ettiğini iddia etmişti. Zayıflama çayı hikayesi yalan çıktı.
Manisa'dan İstanbul'a dönmekten olan avukat Fatih Uzun'un trafikte yaşanan tartışma sırasında polis Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından bacağı iki yerden kırıldı. Olayın ardından polis Üçgül'ün kullandığı 8.5 milyon lira değerindeki Maserati marka otomobili ve lüks villaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Narkotik polisi olan Üçgül'ün bu serveti nasıl edindiği tartışma konusu oldu.
Zayıflama çayı yalan çıktı
Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri ve 2 de otomobilin olduğunu açıkladı. Üçgül, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi.
Sabah gazetesinin haberine göre Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.