İki doktor da aynı şoku yaşadı: Ölümle tehdit edildiler! "Çıkışı bekleyip öldüreceğim"

Doktor Berat S., hastanede olmayan nişanlısına rapor vermediği için Oğuzhan D. tarafından, doktor Ebru D. ise ameliyatını gerçekleştirdiği hastasının kocası tarafından ölümle tehdit edildi.

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İstanbul’da doktor Berat S., Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aile hekimi olarak görev yapıyordu. İddiaya göre, Oğuzhan D. evlilik raporu almak için hastaneye geldi.

Kendisi için gerekli olan raporu hastaneden alan Oğuzhan D., hastanede bulunmayan nişanlısı için de rapor yazılmasını istedi. Oğuzhan D.’ye nişanlısı hastanede olmadan kendisine rapor verilemeyeceği söylendi.

"O doktoru öldüreceğim"

Bu duruma sinirlenen Oğuzhan D., “Bu doktorları boşuna dövmüyorlar” şeklinde konuştu.

Hastanede bulunan yetkililer tarafından dışarı çıkması söylenen Oğuzhan D. tehditlerini sürdürerek, “Çıkışı bekleyip o doktoru öldüreceğim” şeklinde bağırdı. Doktor Berat S. can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia ederek Oğuzhan D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Sülalene eziyet edeceğiz"

Diğer Doktor Ebru D. ise kendisine ait muayenehanesinde kadın doğum uzmanı olarak çalışıyordu. İddiaya göre, Bensu K. miyom ameliyatı için doktor Ebru D.’ye başvurdu. Sarıyer Maslak’taki özel bir hastanede Ameliyat olan Bensu K.’nin karın şişliği artınca ikinci kez ameliyat yapıldı. Açık ameliyatla miyomu alınan Bensu K.’nin bağırsağında toplu iğne ucu kadar bir delik tespit edildi. Bağırsağı dışarı alma kararı verildi. İki ay sonra bağırsağın içeri alınacağı söylendi. İddiaya göre kolostomi işlemi yapıldığı günden sonra Bensu K.’nin eşi Fatih K., doktor Ebru D.’nin çalıştığı hastaneye gelerek, “Sen benim karımı bilerek yaraladın, biz de seni kaza ile yaralayacağız, gör bakalım. Sülalene bu eziyeti yapacağız” şeklinde Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Doktor Ebru D., kendisini tehdit eden Fatih K.’dan şikâyetçi oldu. Savcılık iki doktorun da şikâyetçi olduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.