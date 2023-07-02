BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99

Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

|
Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl’ün aşkı tam gaz sürüyor. Çeşme’de tatil yapan çift önceki gün bir beach'te görüntülendi. Uzun süre denizde kalan aşıklar birbirlerini sarıp sarmaladı. Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı. Ünlü güzel havuz başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Leopar detaylı bir bikini tercih eden Melis Sezen'e yorum yağdı.

Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 60'ıncı bölümüyle ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine röportaj vermişti.

114
Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim."

214
Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

"Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!" demişti.

314
Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı! Leoparlı bikinisiyle pozlar verdi yorum yağdı

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Atilla Bingöl ile ilk kez objektiflere yakalanan oyuncu, "Aşka ilgili neler düşünüyorsun? Şu an âşık mısın” sorusuna yanıt vermişti:

414