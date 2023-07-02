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Özgür Demirtaş 'toplanın anlatayım' dedi! Kurban Bayramı tatili sonrası dolar kaç TL olacak?

Özgür Demirtaş 'toplanın anlatayım' dedi! Kurban Bayramı tatili sonrası dolar kaç TL olacak?

Finans uzmanı Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomide beklediği gelişmeleri aktardı. Özgür Demirtaş, dolarla ilgili ekonomi yönetimini bir kez daha uyardı: "Dövizi kontrol etmenin maliyeti, serbest bıraktığınız anda ortaya çıkacak maliyetten çok daha fazla."

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Kurban Bayramı sonrası dolarda neler olacağı merak edilirken, finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomide beklediği gelişmelerle ilgili flaş paylaşımlar geldi. "Kontrol etmek için Milyarlarca Dolar yaktık. Sonuç Sıfır. Kontrol etmeye çalışmayın" diyen Demirtaş, "Dövizi kontrol etmenin maliyeti, serbest bıraktığınız anda ortaya çıkacak maliyetten çok daha fazla" dedi. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları... 

Yerel seçime kadar yarım yamalak götürür

- Toplanın ne olacağını yazayım: Hükümet sondan ikinci videomda bahsettiğim Vitrin-Makyaj Ekonomi Modelini seçerse, Yerel seçimlere kadar yarım yamalak ekonomiyi götürür. Yerel Seçimler sonrası ise Büyük İşsizlik ve Kobiler için büyük sıkıntı gelir. Yerel seçimler sonrasına bırakmayın. Şimdiden her şeyi yaşayıp, yapısal reformlara girişelim.

Bırakın hataların bedeli ortaya çıksın

- Dövizi kontrol etmenin maliyeti, serbest bıraktığınız anda ortaya çıkacak maliyetten çok daha fazla. Kontrol etmek için Milyarlarca Dolar yaktık. Sonuç Sıfır. Kontrol etmeye çalışmayın. Bırakın yapılan hataların karşılığı tam ortaya çıksın. Türkiye büyük ülke, gerçeklerle erken yüzleşirse sonunda toparlar.

Dolar 28 lira olacak, sonrasını...

Dolardaki yükselişin devam edeceğini belirten Özgür Demirtaş, Twitter hesabından dolar için beklediği seviyeyi açıklamıştı. Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” paylaşımı yaptı. Demirtaş'ın dolar beklentisi, sonrası bu seviyeden dolar almak akıllıca mı sorusunu akıllara getirdi.

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