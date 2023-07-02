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Bursa'da kadın erkek birlikte eğlenmek yasaklandı! Düğün, sünnet, asker eğlencesi kararı mühürlendi

Bursa'da kadın erkek birlikte eğlenmek yasaklandı! Düğün, sünnet, asker eğlencesi kararı mühürlendi

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nde tartışmalı bir karar alındı. Muhtarlık ve köy derneğinin ortak kararıyla düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, 'dinen uygun değil' denilerek yasaklandı.

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklayan karara imza attı. Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez’in sosyal medyadan paylaştığı kararda şöyle denildi:

“Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.”

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