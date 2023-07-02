Fatma Şahin'in hayatını kaybeden babası Mustafa Kıymık toprağa verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Mustafa Kıymık için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

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Mustafa Kıymık'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hanifi Şireci Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere kent protokolü ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Merhum Kıymık, kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta sevenleri eşliğinde toprağa verildi.