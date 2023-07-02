Kanserojen ilan edilecek denilmişti! Aspartam, Türkiye'de hangi ürünlerin içinde var?

Reuters’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kanser araştırma birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), birçok gıda ürününde kullanılan aspartamı “insanlar için muhtemelen kanserojen” kategorisinde listeleyecek.