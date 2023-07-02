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Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'den ilk hac kafilesinin yola çıktığı 30 Mayıs'tan bu yana kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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