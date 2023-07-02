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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor.

Ankara-Samsun D 200 kara yolunda öğlen saatlerinde başlayan araç trafiği havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri D 765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatılmıştı.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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