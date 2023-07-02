Fenerbahçe resmen duyurdu! 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamayla; Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takımdan ayrılan futbolcular belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.