BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  SPOR

Fenerbahçe resmen duyurdu! 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe resmen duyurdu! 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamayla; Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takımdan ayrılan futbolcular belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. 

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Deprem konutlarının teslimatı ekim ayında başlıyor
Bakan Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Deprem konutlarının teslimatı ekim ayında başlıyor
Fatma Şahin'in hayatını kaybeden babası Mustafa Kıymık toprağa verildi
Fatma Şahin'in hayatını kaybeden babası Mustafa Kıymık toprağa verildi
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu
Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu
Özgür Demirtaş 'toplanın anlatayım' dedi! Kurban Bayramı tatili sonrası dolar kaç TL olacak?
Özgür Demirtaş 'toplanın anlatayım' dedi! Kurban Bayramı tatili sonrası dolar kaç TL olacak?
Fenerbahçe 3 yıldızını gönderdi! İsmail Kartal onları takımda istemedi
Fenerbahçe 3 yıldızını gönderdi! İsmail Kartal onları takımda istemedi
Peş peşe yaşandı! Aman dikkat: 55 kişiyle kaderiniz aynı olmasın!
Peş peşe yaşandı! Aman dikkat: 55 kişiyle kaderiniz aynı olmasın!
İki doktor da aynı şoku yaşadı: Ölümle tehdit edildiler! "Çıkışı bekleyip öldüreceğim"
İki doktor da aynı şoku yaşadı: Ölümle tehdit edildiler! "Çıkışı bekleyip öldüreceğim"
Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti! Bakanlık devreye girdi
Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti! Bakanlık devreye girdi
Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı
Hatay'da enkazdan geriye kalan fotoğraf duygulandırdı
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Dikkat yarın son gün! KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları, kurumlar vergisi borçlarını taksitlendirme süresi bitiyor
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu
Enişte evli baldızına göz dikti! Elde etmek için büyü yaptırdığı hoca iğrenç planı bozdu