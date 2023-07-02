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Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

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Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

Temmuz ayının ilk günlerinde Türkiye'de hava nasıl seyredecek belli oldu. Türkiye, Afrika sıcaklarının etkisine girecek ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Sıcakların hemen sonrasında şimşekli, gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte ayrıntılar... Önümüzdeki haftanın hava tahminleri...

Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

Uzun süren serin havaların ardından yaz mevsimi kendini gösterdi. Birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor.

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Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum sitesi Afrika sıcaklarının büyük kentlerde aşırı yağışlara neden olacağını duyurarak uyardı.

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Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

Hava Forum "Afrika sıcaklarının etkisine giriyoruz. Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir" dedi.

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Meteoroloji verileri: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve birçok şehre 'oraj' uyarısı! Bu hafta sıcak sonrası ise...

Oraj nedir?

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oluşan yağışlar, gündüz toprak ısınmaya başlayınca buharlaşma kuvvetlenir.

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