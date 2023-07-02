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Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Kukla gösterisinde 'Tanrı sizi cezalandırdı' denildi! Bakanlık el attı

6 Şubat depreminin vurduğu 10 kentte çocuklar için düzenlenen kukla gösterisi gündemde. Gösterinin konusu yanı sıra, kullanılan ses efektleri ve materyaller de tepkilere sebep oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da, Hatay'da çocuk etkinliği adı altında yapılan "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununa ilişkin bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlığın, paylaşımla haberdar olduğu olay hakkında gerekli incelemelerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir."

Kurban Bayramı süresince bölgede gösteri yapan ve kim olduğu belli olmayan gösteri ekibi, 'Korku ve Keder'in Kaçtığı Gün' adında bir oyun sergiledi.

Çeşitli ses efektleri ve çadırın sallanması gibi anların yer aldığı gösteride, kullanılan ekipmanlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından rahatsız edici bulundu.

'Tanrı sizi cezalandırıyor'

Çocukların deprem korkusunu atlatması için düzenlenen gösterinin içerisinde aile içi şiddete varacak söylemlerin bulunduğu görülürken, bazı kısımlarda 'Tanrı sizi cezalandırıyor' ifadeleri yer alıyor. Gösterinin kim tarafından ve nasıl bir izinle düzenlendiği ise bilinmiyor.

'Allah zihniyetinizin belasını versin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da gösteriden bir kısımı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları'nın paylaştığı videoyu alıntılayan Özdağ, 'Allah zihniyetinizin belasını versin' ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı: Bu gösteriyi Deccal mi tertip etti?

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