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Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı

Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı

SAKARYA'da yaşayan 48 yaşındaki T.T. birlikte yaşadığı kadını silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise eline ne geçirdiyse balkondan polislerin üzerine fırlattı. 3 saat süren ikna çabaları sonrası kadını serbest bırakan zanlı, Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

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Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis, olay sırasında caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri şüphelinin atlama ihtimaline karşı şişme yatağı bölgede hazır bulundurdu.

Öte yandan, 5 katlı binanın son katında kız arkadaşını rehin alan T.T.'nin, 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı Ulu Sokak’ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi olduğu ortaya çıktı.

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