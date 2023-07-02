Fenerbahçe sezonu açtı! İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı: "Onlar olmazsa şansımız yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu. Kartal, Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak "Buna son vermeliyiz" dedi.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekipte yeniden göreve başlayan İsmail Kartal, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim"

İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hitaben, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu sezon olacak"

Deneyimli teknik adam, daha sonra basın mensuplarına ise, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'inde milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.