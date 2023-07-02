Elon Musk'ın Twitter kararı Mustafa Sarıgül'ü kızdırdı! "Oyuncak bul git evinde oyna"

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların günlük gönderi sınırını 600'e, mavi tikli hesapların ise 6 bine çıkardığını açıkladı. Bu karar, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tepkisine neden oldu. Sarıgül, TikTok hesabı üzerinden Musk'a seslenerek sınırlamayı eleştirdi. Musk ise kullanıcıların sosyal medya bağımlısı olduğunu ve bu sınırlamayla dünyaya bir iyilik yaptığını savundu.

Abone ol

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

Twitter sınırlaması Sarıgül'ü küplere bindirdi

Musk'ın sınırlama kararı sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerken, son dönemde yayınladığı videolarla gündemde olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de hışmına uğradı.

"Erzincan'dan sana sesleniyorum"

TikTok hesabı üzerinden yayınladığı video ile Musk'a seslenen Sarıgül, "Elon Musk, ben Erzincalı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum. Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul git evinde oyna" ifadelerini kullandı.

Musk "İnsanların iyiliği için yaptım" demişti

Tartışma yaratan Twitter kararının gerekçesine ilişkin bugün açıklama yapan Elon Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.

"Dünya için bir iyilik yapıyorum"

Musk'ın Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."