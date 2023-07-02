BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da oto lastikçide yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Bursa'da oto lastikçide yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bir oto lastik tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

Bursa-İzmir kara yolu İrfaniye Mahallesi'ndeki oto lastik tamircisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
Bursa'da kadın erkek birlikte eğlenmek yasaklandı! Düğün, sünnet, asker eğlencesi kararı mühürlendi
Bursa'da kadın erkek birlikte eğlenmek yasaklandı! Düğün, sünnet, asker eğlencesi kararı mühürlendi
Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Kukla gösterisinde 'Tanrı sizi cezalandırdı' denildi! Bakanlık el attı
Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Kukla gösterisinde 'Tanrı sizi cezalandırdı' denildi! Bakanlık el attı
Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı
Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı
Avrupa Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu
Avrupa Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Fenerbahçe resmen duyurdu! 3 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe resmen duyurdu! 3 isimle yollar ayrıldı
Bakan Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Deprem konutlarının teslimatı ekim ayında başlıyor
Bakan Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Deprem konutlarının teslimatı ekim ayında başlıyor
Fatma Şahin'in hayatını kaybeden babası Mustafa Kıymık toprağa verildi
Fatma Şahin'in hayatını kaybeden babası Mustafa Kıymık toprağa verildi
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu
Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu