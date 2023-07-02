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Kocaeli'de korkunç olay! Kokuyu duyanlar polisi aradı: Cürümüş ceset yol kenarında bulundu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çürümüş durumda bir ceset bulundu. 15-20 günlük olduğu tespit edilen cesedin kime ait olduğu ise otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde, otoyoldan kötü koku hisseden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Otoyol kenarındaki ağaçlık alanı kontrol eden polis, 15-20 günlük olabileceği tahmin edilen çürümüş halde bir ceset olduğunu tespit etti.

Cinayet büro ekipleri çalışma başlattı

Cesedin bulunduğu alanda döşek ve yorgan da bulan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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