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İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde seyir halindeki bir araca motosikletli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe’de meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan bir araca, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (20), isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralandı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan olayı duyan gencin yakınları, hastane önüne akın etti. Acı haberi hastanede öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.

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