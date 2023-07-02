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Fransa’daki şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı: 7 gözaltı

Fransa’daki şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı: 7 gözaltı

Polis kurşunuyla öldürülen Nahel M.’nin ardından Fransa’da patlak veren şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı. İsviçre polisi, çıkan olaylarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybeden Nahel M.’nin ardından patlak veren şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı. Dün sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası Lozan kentinde yaklaşık 100 kişi toplanarak, polis şiddetini protesto etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, gruptan bazı kişilerin polislere kaldırım taşları ve molotof kokteyli attığı ve çok sayıda mağazaya zarar verdiği aktarılarak, altısı Portekiz, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan, İsviçre ve Somali uyruklu olan yaşları 15 ile 17 arasında değişen 7 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bir polis sözcüsü, "Gördüklerimizden açıkça anlaşıldığı üzere bu gençler gece boyunca Fransa'daki durumdan ilham almışlar" dedi.

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