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Mardin’de ortalık savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı var!

Mardin’de ortalık savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı var!

MARDİN’in Artuklu ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde bulunan kırsal Kumlu Mahallesi mevkiindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma taş, sopa, bıçak, satır ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

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