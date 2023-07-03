Kocaeli'de 'Suriyeli' gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı! 'Fransa'dan beter olur' demişlerdi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sokağa taştı. Suriyelilerin bir evi basmak istediği iddiaları üzerine öfkeli kalabalık, sloganlar eşliğinde kent merkezine ilerlerken polis gruba müdahale etti. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kocaelililer yarın (bugün) akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terk etmesini isteyecek" paylaşımı yaptı. Ümit Özdağ, ateşe körükle gitti.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sığınmacılar ile vatandaşlar arasında dün gece başlayan gerginlik bugün de devam etti. İddiaya göre karşılıklı apartmanlarda yaşayan Türkler ve Suriyeliler arasında bir süredir devam eden tartışma, dün gece Suriyelilerin bir köpeği zehirlediği iddiası üzerine ortaya çıktı.

Suriyeli grup evi basmaya kalktı

Gece saatlerinde toplanan Suriyeli grup bir vatandaşın yaşadığı evi basmaya kalktı. Bunun ardından gerginlik giderek büyüdü. Sığınmacıların bir esnafın köpeğini zehirlediği, ev basmaya kalktığı ve esnafı darp ettiği iddiaları üzerine halk sokağa indi.

'Mülteci istemiyoruz'

Sloganlar atarak kent merkezine yürüyen öfkeli kalabalık, “Mülteci istemiyoruz” diye slogan attı. Olay yerine gelen emniyet müdürü vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık eylemlerine devam etti. Sığınmacılara ait bazı iş yerlerine de zarar verildi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

İYİ Partili Türkkan: Bu gece de eylem var

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan olaylarla ilgili sık sık paylaşımlar yaptı. Önce "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti" diyen Lütfü Türkkan, "Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın (bugün) akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terk etmesini isteyecekler." dedi.

Ümit Özdağ'dan Dilovası açıklaması

"Türkiye'de Fransa'dakinden daha büyük olaylar olur" açıklamasıyla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından “Dün gece 24.00 sularında bir grup Suriyeli sokak köpeklerine odunla vuruyor. Bunu gören Dilovalılar olaya müdahale ediyor. Ardından sığınmacı grup vatandaşların evine saldırıyor. Ardından kalabalık bir grup da onlara saldırıyor. Polis olaya müdahale ediyor” paylaşımı yaptı.