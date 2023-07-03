Trabzon'da patlama oldu! Vali İsmail Ustaoğlu'ndan açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi. Buhar kazanının neden olduğu patlamada bina kullanılamaz hale gelirken, Vali İsmail Ustaoğlu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ustaoğlu, yaralı olmadığını bildirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
61saat'te yer alan haberde ise patlamanın çamaşır yıkanan bölümde bulunan kazanda meydana geldiği ifade edildi. İş yerinde büyük hasara neden olan patlama, çevredeki dükkanlara da zarar verdi.
35 yaşlarında bir kişi öldü
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olay anında kazanın olduğu alanda bulunan 35 yaşlarında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Validen açıklama
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor. Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok, tespitlere göre. Savcımız da olay yerine geldi. Patlamanın nedeni ile ilgili bir inceleme yapılacak. Çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak" dedi.