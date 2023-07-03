Trabzon'da patlama oldu! Vali İsmail Ustaoğlu'ndan açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi. Buhar kazanının neden olduğu patlamada bina kullanılamaz hale gelirken, Vali İsmail Ustaoğlu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ustaoğlu, yaralı olmadığını bildirdi.

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Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

61saat'te yer alan haberde ise patlamanın çamaşır yıkanan bölümde bulunan kazanda meydana geldiği ifade edildi. İş yerinde büyük hasara neden olan patlama, çevredeki dükkanlara da zarar verdi.

35 yaşlarında bir kişi öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olay anında kazanın olduğu alanda bulunan 35 yaşlarında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Validen açıklama