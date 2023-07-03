BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,38
ALTIN 1.605,19
HABER /  EKONOMİ

Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi! İşte yeni Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları...

Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi! İşte yeni Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları...

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil bitti, zam haberleri gelmeye başladı. İlk zam haberi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. İşte zamdan sonra hızlı tren bilet fiyatları...

Abone ol

Kurban Bayramı tatili sonrası ilk zam haberi Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yaptı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Zamlı hızlı tren biletleri kaç lira oldu

TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

2018'den bu yana yüzde 300 zam yapıldı

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı. YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Köprü e otoyollara yüzde 50 zam kapıda

Halk TV'nin haberine göre zam dalgasının devletin ve özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, bu konuda çalışma yaptığı belirtiliyor. Çalışmanın, zam oranı konusunda seçenekleri içerdiği, yüzde 20-30 ve 50 oranında seçeneklerinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, genelde yılın başında köprü ve otoyol geçiş ücretlerini artırırdı. Bu yıl, zam yapmadı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte zammın önü de açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine çok kallavi zam geldi! Yeni zamlar kapıda! 3 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzine çok kallavi zam geldi! Yeni zamlar kapıda! 3 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları...
Kabine toplanıyor! Memur ve emekli zamları belli oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplanıyor! Memur ve emekli zamları belli oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kocaeli'de 'Suriyeli' gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı! 'Fransa'dan beter olur' demişlerdi
Kocaeli'de 'Suriyeli' gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı! 'Fransa'dan beter olur' demişlerdi
Samsun’da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Samsun’da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan milyonluk tatil! Geceliğine 326 bin TL ödediği iddia edilmişti: CHP'den flaş açıklama!
Kılıçdaroğlu'ndan milyonluk tatil! Geceliğine 326 bin TL ödediği iddia edilmişti: CHP'den flaş açıklama!
Mardin’de ortalık savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı var!
Mardin’de ortalık savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı var!
İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul’da araca silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da korkunç olay! Araçta ceset bulundu: 2 kişi gözaltına alındı!
Diyarbakır'da korkunç olay! Araçta ceset bulundu: 2 kişi gözaltına alındı!
Fransa'da tansiyon düşmüyor! Öldürülen gencin büyükannesinden dikkat çeken çağrı
Fransa'da tansiyon düşmüyor! Öldürülen gencin büyükannesinden dikkat çeken çağrı
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Mesut Özil'den sürpriz telefon...
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Mesut Özil'den sürpriz telefon...
Fransa’daki şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı: 7 gözaltı
Fransa’daki şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı: 7 gözaltı
Kocaeli'de korkunç olay! Kokuyu duyanlar polisi aradı: Cürümüş ceset yol kenarında bulundu!
Kocaeli'de korkunç olay! Kokuyu duyanlar polisi aradı: Cürümüş ceset yol kenarında bulundu!