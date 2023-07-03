Dolar kaç lira olacak? 'Dolarımı satayım mı?' diye soranlara cevap geldi! 3 Temmuz 2023 döviz kurları

Kurban Bayramı tatili sona erdi dolar güne yükselerek 26.05 liranın üzerinde başladı. Teknik analist Tunç Şatıroğlu "Bayramdan sonra piyasalar ne olur" sorusuna cevap verdi. "Bu fiyattan dolarımı satayım mı?" diye soranlara seslenen Şatıroğlu, "Dolarınızı falan satmayın. Alacaksanız da bakın 26'ya geldi, alın. Bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekiyor" uyarısı yaptı.

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Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası piyasalarda neler beklediğini anlattı. "Bayramdan sonra piyasalar ne olur" sorusuna cevap veren Şatıroğlu, doların 26 liranın altına inmeyeceğini, dolar almak için 26 lira seviyesinin uygun olduğunu söyledi.

3 TemmuzPazartesi'ye yükselerek başladı

Kurban bayramı tatili sonrası dolar 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Saat 09:00 itibariyle dolar 26.05 liradan işlem görüyor. Euro ise 28.40 lira seviyesini gördü.

Yabancının para getirmek için şartları var

"Seçim bitti, dolar kurunda sert bir yükseliş gördük, ardından duruş, sonra tekrar yükseliş meydana geldi" diyen Şatıroğlu, tatili sonrası doların ne olacağına dair öngörülerini anlattı. "Yabancılar para getirmek için taleplerini sıraladılar" diyen Şatıroğlu o talepleri şöyle sıraladı:

- Dolar üstündeki baskıyı bırakın nereye gelecekse gelsin

- Enflasyon kadar faiz vereceksiniz, bu karşılanamadı

- Swapların açık olması gerekiyor.

Döviz yakmaktan vazgeçilirse...

"Kısa vadede yurtdışından bir para gelmeyeceğini söyleyebiliriz" diyen Tunç Şatıroğlu, "Döviz yakmaktan vazgeçildiği anda da döviz kuru artacak" dedi. Ekonomist Robin Brooks'un "1990'dan beri 27 tane büyük devalüasyon yaşandı. Türkiye'de durum hepsinden daha kötü, TL sürekli değer kaybediyor" dediğini hatırlatan Şatıroğlu şöyle devam etti:

Dolarınızı falan satmayın!

- Böyle bir ortamda neden dolar indi mi çıktı mı sorusuyla mücadele edelim ki? Zombi şirketlerin inanılmaz bir baskısı var. Türkiye'de inanılmaz paralar kazanılıyor. Seçim bahane. Dolarınızı falan satmayın. Alacaksanız da bakın 26'ya geldi, alın.

Dolar ve altın borsaya rakip

- Bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gidişat kötü, bir çözüm de yok. Çok maliyetli, buradan dönüş çok zor. Dolar ve altının artık borsaya rakip...