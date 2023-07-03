Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, paylaşımı silip yeniden koydu sebebi gündem oldu
Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya için büyük bir doğum günü kutlaması düzenledi. Ilıcalı, sevgilisiyle birlikte çekilmiş pozlarını sosyal medyada paylaşarak duygusal bir not yazdı. Ilıcalı'nın paylaşımı silip yeniden paylaşması dikkat çekti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile hiç ayrılmayan Ilıcalı sevgilisine doğum günü yaptı.
Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ilişkisi ve sevgilisi için “Çok mutlu bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti.
Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu.
Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.