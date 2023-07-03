Gram altın tarihi rekorla başladı! 3 Temmuz 2023 çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu?

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından altın yeni haftaya 1.607 lirayı görerek tarihi rekorla başladı. Altının yükselişinde doların artışı etkili oluyor. Piyasada çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç lira oldu?

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Altın, yatırımcıların ABD ekonomisinin güç kaybettiğine dair yeni işaretlere karşı risk iştahının getirilerini değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. Spot altın ons başına 1.915 dolar seviyesinden işlem görürken, dolardaki yükselişe eşlik eden gram altın ise sabahın ilk işlem saatlerinde tarihi bir rekora daha imza attı.

Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın, 1.607 TL ile yeni tarihi zirvesini görmesi sonrası 1.605 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Çeyrek altın 2 bin 624 liradan satılırken, yarım altın 5 bin 120 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 10 bin 272 liradan, Ata altını ise 10 bin 626 liradan satılıyor.