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Galatasaray sponsorluk anlaşmasını TÜİK değil ENAGF enflasyonu üzerinden yaptı! İşte Stadın yeni adı

Galatasaray sponsorluk anlaşmasını TÜİK değil ENAGF enflasyonu üzerinden yaptı! İşte Stadın yeni adı

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunu açıkladı. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. İlk yıl için sponsorluk bedeli olarak 213 milyon 600 bin TL + KDV alacak olan Cimbom, sonraki yıllar için TÜİK'in değil de ENAG'ın enflasyon rakamlarına göre artırılmasını sözleşmeye koydu.

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Galatasaray, stat ve forma göğüs sponsorluklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılıların forma göğüs sponsorluğu açıklamasında, "Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ve Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sixt rent a car Türkiye) arasında, 2023/2024 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasından itibaren başlamak ve 2027/2028 futbol sezonunun son resmi müsabakasından sonra sona erecek şekilde 5 (beş) futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi akdedilmiştir.

İlk yıl için 195 milyon lira...

-Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, işbu sözleşmenin ilk futbol sezonu için 195.000.000,00 TL + KDV (yüzdoksanbeşmilyontürklirası + KDV) tutarında bir sabit ödeme ve ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin; artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, Taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır" denildi.

- Stat isim sponsorluğuna ilişkin ise KAP'a yapılan duyuruda, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir.

ENAG enflasyonuna göre artış

Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.
2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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