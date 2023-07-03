BIST 5.964
DOLAR 26,07
EURO 28,38
ALTIN 1.603,64
HABER /  MAGAZİN

Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu bozduğu Nail Gönenli ile yollarını ayırdı

Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu bozduğu Nail Gönenli ile yollarını ayırdı

Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu bozarak Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında başlayan bu ilişkinin evliliğe gitmesi bekleniyordu ki, kötü haber geldi. Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli ayrılık kararı aldı.

Abone ol

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı. Boşandıktan sonra uzun bir süre kendini çocuklarına adayan ünlü manken, aşk orucunu 8 yıl sonra bozmuştu.

Şıkel, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında başlayan bu ilişkiden kötü haber geldi.

Dostça ayrılık

Çeşme‘de bayram tatili yapan çiftin, dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli‘nin ayrılık nedeni şu anda bilinmiyor.

Çiftten Çağla Şıkel, sevgilisinin 9 Haziran’daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı, ihracat rakamlarını açıkladı!
Ticaret Bakanlığı, ihracat rakamlarını açıkladı!
Trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı! Ölüme mahkum Titan yolcuları son anlarını nasıl geçirdi?
Trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı! Ölüme mahkum Titan yolcuları son anlarını nasıl geçirdi?
Galatasaray sponsorluk anlaşmasını TÜİK değil ENAGF enflasyonu üzerinden yaptı! İşte Stadın yeni adı
Galatasaray sponsorluk anlaşmasını TÜİK değil ENAGF enflasyonu üzerinden yaptı! İşte Stadın yeni adı
Gram altın tarihi rekorla başladı! 3 Temmuz 2023 çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu?
Gram altın tarihi rekorla başladı! 3 Temmuz 2023 çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları kaç lira oldu?
Trabzon'da patlama oldu! Vali İsmail Ustaoğlu'ndan açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da patlama oldu! Vali İsmail Ustaoğlu'ndan açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporculara tebrik
Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum
Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum
Dolar kaç lira olacak? 'Dolarımı satayım mı?' diye soranlara cevap geldi! 3 Temmuz 2023 döviz kurları
Dolar kaç lira olacak? 'Dolarımı satayım mı?' diye soranlara cevap geldi! 3 Temmuz 2023 döviz kurları
LGS tercih süreci bugün başladı! Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih süreci bugün başladı! Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ukraynalı yazar, Rusya'nın düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybetti
Ukraynalı yazar, Rusya'nın düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybetti
Bankacılarla yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı! Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken 'döviz' sitemi
Bankacılarla yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı! Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken 'döviz' sitemi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi! İşte yeni Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları...
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi! İşte yeni Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları...