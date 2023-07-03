Ticaret Bakanlığı, ihracat rakamlarını açıkladı!

Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında dış ticarette gerçekleşen ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar oldu. Açıklamada, "2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır" denildi. Bakanlık dış ticaret açığında yüzde 34,5 oranında azalma olduğunu duyurdu.

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Haziran'da dış ticaret açığı yıllık yüzde 34,5 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 2023 yılında küresel ekonomide üretim ve dış ticaretteki zayıf seyre rağmen ve Kurban Bayramında 9 günlük tatilin etkisiyle, Haziran aylık ihracatımız 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki, aylık ortalama ihracatın üzerindedir. 2023 Haziran ayındaki 20,9 milyar dolarlık ihracat, 2022 Haziran ayına kıyasla % 10,5 oranda bir azalmaya tekabül etmektedir. Bunun temel nedeni, 9 günlük kurban bayram tatili nedeniyle sipariş ve teslimatların duraklamasıdır. Böylece, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bu verilerle birlikte, bir diğer sevindirici unsur ise katma değerli ihracatta gerçekleşen artıştır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılı genelinde % 36,9'iken, bu yılın ilk altı ayında % 40,8'e yükselmiştir.

İthalatımız ise, 2023 Haziran ayında % 16,8 oranında azalarak 26,3 milyar dolar ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. İthalatımızda yaşanan azalışta takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olmuş olup, Haziran'da toplam enerji ithalatı % 45,3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte 2022 yılında önemli ölçüde etkili olan enerji fiyatlarının gerilemesi de etkili olmuştur. Bütün gelişmelerle birlikte, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ithalatımız 184,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte, yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 270 oranında artan ve 14,6 milyar dolar olan işlenmemiş altın ithalatının Haziran ayında nispeten ılımlı bir seyir izlediği görülmektedir. Haziran ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıla göre % 62,5 oranında artarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e yaklaştı

Haziran ayında, 9 günlük bayram tatilinin etkisine rağmen ihracatımızın 21 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve ithalatımızda yaşanan hissedilebilir gerileme ile birlikte dış ticaret açığımız % 34,5 oranında gerileyerek 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra % 80'lere yaklaşarak, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile % 79,5 olarak gerçekleşmiş olup, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olmuştur. 2023 yılı 6 aylık dış ticaret açığımız ise 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde ithalattaki düşüşün devamı, ve zayıf dış talebe rağmen ihracatı artırmaya dönük atılacak ilave adımlar ile birlikte, dış ticaret dengesinde iyileşmenin devam edeceği beklenmektedir.