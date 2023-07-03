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Altın tarihi rekor kırdı! İslam Memiş gram altın için yeni rakam verdi! 3 Temmuz çeyrek altın fiyatları

Altın tarihi rekor kırdı! İslam Memiş gram altın için yeni rakam verdi! 3 Temmuz çeyrek altın fiyatları

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından altın yeni haftaya 1.607 lirayı görerek tarihi rekorla başladı. Altının yükselişinde doların artışı etkili oluyor. Piyasada çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç lira oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni rakamlar verdi.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından altın yeni haftaya 1.607 lirayı görerek tarihi rekorla başladı. Altının yükselişinde doların artışı etkili olurken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dolar nereye gram altın oraya" diyerek gram altın fiyatlarıyla ilgili beklediği yeni rekorları açıkladı.

Güne tarihi rekor kırarak girdi

Spot altın ons başına 1.913 dolar seviyesinden işlem görürken, dolardaki yükselişe eşlik eden gram altın ise sabahın ilk işlem saatlerinde tarihi bir rekora daha imza attı. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın, sabahın ilk saatlerinde 1.607 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Saat 14:50 itibariyle altın fiyatları...

Gram altın öğle saatlerinde biraz geri çekilerek, bin 603 lira seviyelerinde dengelenirken, çeyrek altın 2 bin 621 liradan, yarım altın 5 bin 242 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 10 bin 828 liradan, Ata altını ise 10 bin 751 liradan satılıyor. 

Hedef önce bin 680 sonra bin 750 TL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili yeni tahminlerini açıkladı. "Dolar nereye, gram altın oraya" diyen İslam Memiş, "Bin 580-Bin 630 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Hedef önce bin 680 devamında bin 750 lira" dedi. Gram altının zaman zaman gerileyerek alım fırsatları vereceğini belirten İslam Memiş, şöyle devam etti:

Yeni alım yapacaklar dikkat!

"Şu an boğa piyasasında. Yılın bitmesine beş ay var. Bu süreç içinde yeni alım yapacakların dikkat etmesi gerekiyor. TL ile dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı vereceğini söyleyebilirim."

 

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