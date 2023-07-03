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Antalya'da bir garip olay! Rus eşini her yerde arayan Türk koca hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da bir garip olay! Rus eşini her yerde arayan Türk koca hayatının şokunu yaşadı

Bir Türk ile evlenip 10 yıldır Antalya'da oturan Rus kadının, kocasının arkadaşıyla da nikah kıydığı ortaya çıktı. İkinci evliliğinde sahte pasaport sunan genç kadının gerçek eşi İlkay İ. yaşadığı büyük şok üzerine soluğu savcılıkta aldı. İşte inanılmaz olayın detayları...

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Rus kadın Türk kocasının arkadaşıyla evlendi. Duyanları şaşkına çeviren olay Antalya'da meydana geldi. Tatile geldiği Türkiye'de, Rus asıllı Gülnaz K. ve burada tanıştığı İlkay İ. ile kurduğu arkadaşlığı kısa süre ilişkiye dönüştü.

Sabah'ın haberine göre, ikili 2013'te Antalya'da evlendi. 10 yıl süren evlilikte anlaşmazlıklar başlayınca çift geçtiğimiz aylarda evleri ayırdı.

İddiaya göre; Gülnaz K. Rusya'ya dönmeye karar verdi. Boşanma davası açan İlkay ise tüm tebliğlere rağmen eşine ulaşamadı.

İlkay İ. boşanmak istediği eşini sosyal medyada araştırmaya başladı. Ortak arkadaşlarına sosyal medyadan tek tek ulaşan İlkay İ. eşinden bir haber alamazken öğrendikleri sonrası büyük bir şok yaşadı.

Yine iddiaya göre, eşinin başka bir evlilik yaptığını öğrenen İlkay, yaptığı araştırma sonrası bu iddianın doğru olduğunu anladı.

Çünkü Beyoğlu Belediyesi'ne başvuran eşinin sahte bir pasaportla Burhan Ö. isimli biriyle resmi nikah kıydığını öğrendi.

İkinci kez büyük şok yaşayan İlkay, Burhan Ö.'nün arkadaşıydı. Ne yapacağını bilemeyen çaresiz adam eşinin düğün fotoğraflarıyla birlikte savcılığa başvurdu.

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