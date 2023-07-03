Bu da oldu! Memleket Partisi il başkanlığı çalındı! Akıl almaz olay duyanın ağzını açık bıraktı

Türk siyasetinde bu da oldu. Muharrem İnce'nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi'nde yaşanan hırsızlık olayı duyanların ağzını bir karış çık bıraktı. Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı'nın çalındığı ortaya çıktı. Evet yanlış okumadınız, Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı... İşte ayrıntılar...

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Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi Malatya İl Başkanlığı, maddi olanaklarının yetersizliğinden dolayı seçim döneminde çadır kurup stant açtı. Parti ildeki faaliyetlerini bu çadırda yürütüyordu ancak çadırın çalındığı, daha sonra ise bulunduğu açıklandı. Çadır bulunduktan sonra parti faaliyetlerine yeniden çadırda devam etti.

Çalınan çadır yeniden açıldı

Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından söz konusu çadırın fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca "Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç da hırsızlık vakasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Konteyner alacak paramız yok!

Malatya Söz'de yer alan habere göre; Çinkılıç yaptığı açıklamada çadırda çalışmalarına ilişkin “Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık" ifadelerini kullandı. Çadırını çalınmasına da değinen Çinkılıç şöyle konuştu:

Çadırımız çalındı, polis buldu

"Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. "Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor?" diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. Hem kiralar fahiş miktarda hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”