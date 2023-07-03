Kocaeli'de 'Suriyeli' gerginliği! İyi Parti, CHP, Saadet, Yeniden Refah ve Deva Partisi kaymakama gidiyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Suriyelilerin bir köpeği zehirlediği iddiasıyla başlayan ve vatandaşların protesto gösterisine dönüşen olaylar büyürken, CHP ve İyi Parti ile birlikte diğer muhalefet partilerinin temsilcileri Dilova Kaymakamı Metin Kubilay’ı ziyaret edecek. Ziyarette olaylara karışan Suriyelilerin sınır dışı edilmesi istenecek.

Abone ol

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün akşam vatandaşların Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yapmasının ardından olayların büyümesinden endişe edilirken, Kocaeli Valiliği, olayların bir köpeğin öldürülmesiyle başladığı açıklamasında bulundu.

Olaylara güvenlik birimlerince müdahale edildiği belirtilirken İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, vatandaşların bu akşam kaymakamlık önünde toplanıp vatandaşların Suriyelilerin Dilovası’nı terk etmesini isteyeceğini söyledi.

T24’ün sorusunu yanıtlayan Türkkan, olayların başlangıcı ile ilgili “Bir ailenin köpeğin zehirlenmesi üzerine aile tepki gösteriyor. Onun üzerine 25-30 kişilik Suriyeli bir grup ailenin evini basıyor. Dün akşam üzeri bütün Dilovası’ndaki vatandaşlar, Suriyelileri istemiyoruz diye sokaklara çıkıyor. Sadece protesto için yürüyüş yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Taşkınlıkların önüne geçilmesi istenecek

CHP, Saadet, Deva, Yeniden Refah partileri ile birlikte İyi Parti İlçe Başkanı Emin Yılmaz’ın Kaymakam Metin Kubilay’dan randevu aldıklarını belirten Türkkan, şöyle konuştu:

“Öncelikleri Suriyelilerin Dilovası’nda uzun süredir gözlemlenen bu taşkınlıkların önüne geçilmesi. Olaya karışan Suriyelilerin sınır dışı edilmesini istiyorlar. Akşam ki kaymakamlık önünde açıklama ile ilgili kaymakama bilgi verecekler. Dilovası, daha çok doğulu ailelerin yoğunlukta olduğu bir bölge.

“Türkiye çapında endişe veriyor bana”

İşin özü Türkiye genelinde olduğu gibi kültürel bir çatışmanın tezahürü bunlar. Türkiye çapında endişe veriyor bana. Sadeci Dilovası olarak değerlendirmiyorum. Mesele öyle bir mesele haline geldi ki biz 10 milyon diyoruz onlar 3 milyon diyor. Hadi 6 milyonda buluşalım. Türkiye güvenlik sayısı kaç, tablonun ne kadar büyük olduğunu anlayın.

Bu meselelerin bu hale geleceği belliydi, ben Dilovası’nda bütün muhtarları dolaşıyorum. Çok şikayet aldım, bu meselenin çıkabileceğine dair endişe taşıyorlardı. Ben de İçişleri Bakanı’na soru önergesi yönelttim. Süleyman bey seçime odaklandığı için yanıt vermedi. Seçim çalışmalarında da gördük, seçmen olması belli olan kişilerin özgüveni daha belli oluyor. Bu onlarda farklı bir özgüven yarattı.”

Kaynak: T24