BIST 5.990
DOLAR 26,07
EURO 28,40
ALTIN 1.603,59

Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

|
Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ikili aşk mı yaşıyor? İşte detaylar... Ala Tokel'in sosyal medyada paylaştığı bazı fotoğraflar...

Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 

117
Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

217
Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

Demet Özdemir’i çabuk unutan ünlü şarkıcının, hızlı aşk hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladığı öne sürüldü.

317
Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel

Ünlü popçu Oğuzhan Koç, fenomen Ala Tokel ile bir ilişkiye başladı deniyor.

417