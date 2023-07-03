Bomba iddia: Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi: Ala Tokel
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ikili aşk mı yaşıyor? İşte detaylar... Ala Tokel'in sosyal medyada paylaştığı bazı fotoğraflar...
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu.
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5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.
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Demet Özdemir’i çabuk unutan ünlü şarkıcının, hızlı aşk hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladığı öne sürüldü.
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Ünlü popçu Oğuzhan Koç, fenomen Ala Tokel ile bir ilişkiye başladı deniyor.
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