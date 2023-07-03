Sivasspor'da Servet Çetin dönemi resmen başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin için imza töreni düzenlendi.

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Çetin, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Sivas'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir sezon futbol oynadığını, 4 sezon yardımcı antrenörlük yaptığını anımsatan Çetin, "Nasip olursa bir sene teknik direktörlük yapacağım. Gerçekten Sivas'ın yeri bende çok ayrı, gençliğim burada geçti. O yüzden kulübün dinamiklerini çok iyi biliyorum." dedi.

Çetin, Sivasspor'da çalışma ortamının bir antrenör için oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, "Bunu da tabi burada çalıştığım sürede görüyorum. Yardımcı antrenör olarak başladığımda da söylemiştim, gerçekten doğru yönetilen, hem maddi hem manevi anlamda hocanın işini kolaylaştıran bir kulüp. O yüzden benim için de burada başlamam çok değerli oldu." diye konuştu.

Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceğini dile getiren Çetin, "Elimizden geldiğince çalışacağız. Benim için Sivas çok değerli, o yüzden buranın başarılı olması için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Sivasspor 17 Temmuz'da Erzurum'da kamp yapacak

Servet Çetin, kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gelen oyuncuları değerlendiriyoruz, kulübümüze uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki işimiz zor, zaten bu süreçler zor oluyor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Programlarımız hazır, ilk etabımız 13 Temmuz'a kadar Sivas'ta olacak. 14-15 Temmuz'da takımımıza izin vereceğiz ve 17 Temmuz'da Erzurum'da toplanacağız. 29 Temmuz'a kadar orada olacağız ve ayarlayabilirsek 4 hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında Sivas'a dönerek lige başlayacağız."