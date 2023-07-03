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Savcı Sayan’ın yeğeni düğünde başından vuruldu! Maganda kurbanı kurtarılamadı

Savcı Sayan’ın yeğeni düğünde başından vuruldu! Maganda kurbanı kurtarılamadı

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde düzenlenen düğünde rastgele ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın (20) başına isabet etti. Ali Sayan hayatını kaybetti.

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Düğün magandası can aldı. Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde düzenlenen düğünde rastgele ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Sayan, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağırlaşan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Sayan hayatının kaybetti.

20 yaşındaki Ali Sayan’ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Olayda silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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